Tuttosport – Locatelli diretta conferenza Inter-Juventus | tutte le dichiarazioni

Locatelli ha parlato durante la conferenza stampa prima del match tra Inter e Juventus, spiegando le sue emozioni e le aspettative della squadra. La partita, in programma domani sera, si preannuncia molto combattuta e importante per entrambe le squadre. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sui propri punti di forza, anche se sa che l’avversario è molto forte. La tensione si sente tra i tifosi, pronti a sostenere i loro colori in uno degli incontri più attesi dell’anno.

Manca ormai poco al derby d'Italia, una delle sfide più attese della stagione. Dopo l'incredibile 4-3 allo Stadium nel girone di andata, ora è l' Inter a ospitare a San Siro la Juve, con un obiettivo chiaro: vincere e sfatare il tabù delle sconfitte contro le big. La squadra di Spalletti, però, è pronta a tutto per portare a casa la vittoria e continuare a lottare per un posto in Champions League e per il sogno scudetto. Un match che è fatto di strategie, anche psicologiche, a partire dalla scelta del club bianconero di far parlare Manuel Locatelli e non Luciano Spalletti in conferenza stampa (ecco spiegato il motivo).

Marco Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, in programma domani sera allo stadio San Siro, concentrandosi sulle sfide recenti e sull’importanza di mantenere alta la concentrazione.

