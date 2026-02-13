Tutto il mondo è palcoscenico | giornata dedicata al Cinema e al Teatro

L’Istituto Comprensivo “Nuceria” di Nocera Superiore ha organizzato una giornata dedicata al Cinema e al Teatro, intitolata “Tutto il mondo è palcoscenico”, per coinvolgere gli studenti in attività pratiche e dimostrare come le arti sceniche possano diventare strumenti di espressione e crescita personale.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Istituto Comprensivo “Nuceria” di Nocera Superiore è lieto di annunciare la giornata evento dal titolo “Tutto il mondo è palcoscenico” (W. Shakespeare), dedicata al Cinema e al Teatro, che si terrà mercoledì 18 febbraio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Salone del Santuario di Materdomini. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il linguaggio cinematografico e teatrale come strumenti privilegiati di espressione, crescita personale e formazione culturale. Attraverso performance, rappresentazioni, proiezioni e momenti di riflessione, gli alunni delle classi quarte e quinte saranno protagonisti attivi di un percorso che unisce arte, emozione e apprendimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Tutto il mondo è palcoscenico”: giornata dedicata al Cinema e al Teatro Approfondimenti su tutto mondo Nocera. “Tutto il mondo è palcoscenico”: Giornata dedicata al Cinema e al Teatro Settima edizione di "L'8 per il futuro": teatro pieno a Senigallia per la giornata dedicata al diritto al divertimento in sicurezza Il 8 dicembre, il Teatro La Fenice di Senigallia ha ospitato la settima edizione di Ultime notizie su tutto mondo Argomenti discussi: Al Cinema Monviso il documentario sull’omicidio di Giulio Regeni Tutto il male del mondo; Il mondo è più preparato alla prossima pandemia?; Pandemie. OMS: il mondo è più pronto ma resta vulnerabile; Blog | Le poesie di Jacques Robinet: dal silenzio alla parola dello psicoanalista. Tutto il male del mondo in proiezione al Greenwich di CagliariIl coraggio di due genitori, alla ricerca della verità celata dal regime: questo è Tutto il male del mondo , documentario sulla tragica vicenda di Giulio Regeni e la conseguente battaglia legale co ... unionesarda.it Giulio Regeni - Tutto il male del mondo non è un documentario facile da guardare, ma va vistoGiulio Regeni - Tutto il male del mondo, documentario sulla morte del ricercatore italiano al Cairo, avvenuta 10 anni fa, è nei cinema con un’uscita evento ... gqitalia.it Nel villaggio olimpico di Cortina risiedono circa 1.400 atleti da tutto il mondo: oltre allo sport i Giochi sono occasione anche di contatto - facebook.com facebook