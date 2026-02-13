tutto esaurito per massini

Massini ha riempito il Teatro Animosi con due serate consecutive, registrando il tutto esaurito per lo spettacolo ‘Mein Kampf’ che l’attore Stefano Massini presenta domani e domenica alle 21.

Teatro Animosi pieno per due serate con il “tutto esaurito” registrato per lo spettacolo ‘Mein Kampf’ che l’attore Stefano Massini porta in scena domani e domenica alle 21. Era il 1924, anno di nascita di Mein Kampf dettato dal giovane Hitler nella cella del carcere di Landsberg di cui nel 2016 la Germania consentì la diffusione dopo anni di divieto, ritenendo che solo la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe. E’ passato più di un secolo dalla nascita di “Mein Kampf” di Adolf Hitler, e oggi Stefano Massini porta in scena un’indagine lucidissima e spietata sul potere delle parole e le loro conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

