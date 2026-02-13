tutti prendono tudor per le stesse ragioni per cui poi ne fanno a meno

Tudor viene spesso scelto perché si adatta alle esigenze di molte squadre, ma poi nessuna lo tiene a lungo. Dopo aver passato alcuni mesi alla Juventus, ora si trasferisce al Tottenham. Resta un giocatore che lavora come riserva, senza mai riuscire a trovare il ruolo che lo lanci come titolare stabile.

Igor Tudor ha una vestibilità perfetta per ogni occasione. Si adatta al freddo e al caldo, imperturbabile. Negli ultimi anni, a svariate latitudini, il croato è un’ipotesi da tenere sempre in considerazione. E’ il supplente perfetto. Entra in classe, va alla lavagna, tira due righe, risolve un’equazione. Ma è come se non venisse mai considerato il titolare della cattedra. La provvisorietà è la sua condizione, la bolla che lo contiene, il perimetro del suo agire. Il termine che spesso lo accompagna è il latino “ad interim”, locuzione che rimanda - nel suo caso - al prestatore d’opera che lavora in maniera momentanea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

