Tutti prendono Tudor per le stesse ragioni per cui poi ne fanno a meno
Tudor viene spesso scelto perché si adatta alle esigenze di molte squadre, ma poi nessuna lo tiene a lungo. Dopo aver passato alcuni mesi alla Juventus, ora si trasferisce al Tottenham. Resta un giocatore che lavora come riserva, senza mai riuscire a trovare il ruolo che lo lanci come titolare stabile.
Igor Tudor ha una vestibilità perfetta per ogni occasione. Si adatta al freddo e al caldo, imperturbabile. Negli ultimi anni, a svariate latitudini, il croato è un’ipotesi da tenere sempre in considerazione. E’ il supplente perfetto. Entra in classe, va alla lavagna, tira due righe, risolve un’equazione. Ma è come se non venisse mai considerato il titolare della cattedra. La provvisorietà è la sua condizione, la bolla che lo contiene, il perimetro del suo agire. Il termine che spesso lo accompagna è il latino “ad interim”, locuzione che rimanda - nel suo caso - al prestatore d’opera che lavora in maniera momentanea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il ritorno di Beppe Grillo sui social: "Una politica in cui cambiano le sigle, ma le facce sono sempre le stesse"
Dopo un periodo di silenzio, Beppe Grillo torna sui social con un messaggio che richiama la sua tradizione di fine anno.
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara»
