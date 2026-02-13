Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend di febbraio a Como e dintorni

Il clima del fine settimana a Como cambierà, portando pioggia e vento, e questo influisce sui programmi delle persone. Nonostante le condizioni meteorologiche, ci sono molte attività da scoprire in città e nei dintorni. Dai musei alle mostre, ecco alcune idee per trascorrere il weekend senza rinunciare al divertimento.

Terzo weekend di febbraio con il meteo che promette un po' di pioggia, ma anche sole e vento. Ecco dunque i nostri suggerimenti "indoor" per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro Sociale di Como conferma la programmazione TSC Club. TSC CLUB è una rassegna di concerti, a cui il pubblico assisterà in palcoscenico con la possibilità di sorseggiare un drink durante la performance, come un vero music club, ma all'interno della magica atmosfera di un teatro dell'800. Un'anteprima di questa rassegna si avrà domenica 15 febbraio, alle ore 18.