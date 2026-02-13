Turchia il nuovo ministro e la stretta sulla Giustizia Il giornalista Dundar | Erdogan vuole impedire all’opposizione di vincere le elezioni

In Turchia, il nuovo ministro della Giustizia, Akin Gurlek, è sotto i riflettori per il suo passato controverso e le sue azioni recenti. La sua nomina arriva in un momento di crescente tensione politica, mentre il presidente Erdogan cerca di consolidare il controllo sul sistema giudiziario. Il giornalista Dundar evidenzia come questa scelta possa essere parte di una strategia più ampia per ostacolare le possibilità di vittoria dell’opposizione alle prossime elezioni. Gurlek, ex procuratore di Istanbul, è noto per aver guidato indagini che hanno portato all’arresto di diversi leader dell’opposizione, alimentando il sospetto di una stre

C'è un nuovo ministro della Giustizia in Turchia con un passato che non promette nulla di buono. Si tratta di Akin Gurlek, l'ex procuratore capo di Istanbul, noto per avere condotto indagini prefabbricate che hanno portato all'arresto di numerose figure dell'opposizione. Gli esempi più eclatanti della sua attività riguardano il leader del partito filo curdo HDP (oggi DEM, terza forza in parlamento) Selahattin Demirtas, in carcere dal 2016 con l'accusa di essere affiliato al PKK, ed Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul rimosso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione nel marzo del 2025. Da allora Imamoglu è in custodia cautelare in attesa di giudizio.