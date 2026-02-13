Tunisino costringeva la moglie a ingrassare perché nessun uomo la guardasse Condannato a 5 anni

Un uomo tunisino ha ricevuto una condanna di cinque anni di carcere per aver costretto la moglie, residente in Friuli, ad aumentare di peso perché nessun uomo si interessasse a lei. L’uomo usava anche violenza e insulti, motivando il suo comportamento con la gelosia. La donna ha raccontato di aver subito abusi fisici e verbali nel corso degli anni.

Un tunisino costringeva la moglie, friulana, a ingrassare perché nessun uomo la guardasse. In più, botte e insulti per gelosia. La ingiuriava e la minacciava di morte. Controllava i suoi spostamenti, le impediva di frequentare le amiche e la picchiava. Il Messaggero veneto riporta una vicenda che potrebbe apparire incredibile. Ma che dà la misura di quanto lunga ancora sia la strada di una integrazione nella vita quotidiana delle persone. In molti casi, la via si presenta impraticabile. Per questo motivo un giovane di 20 anni, cittadino tunisino, è stato condannato a 5 anni di reclusione dal Tribunale di Udine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

