Trump | Mosca vuole accordoKiev si muova

Donald Trump afferma che la Russia cerca di trovare un'intesa, mentre Zelensky deve agire in fretta per evitare di perdere un'occasione importante. Secondo l’ex presidente, Mosca è pronta a negoziare, ma l’Ucraina deve accelerare i propri passi per non lasciarsi sfuggire la possibilità di un accordo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, Putin non cede: “Prenderemo tutto il Donbass, Kiev si ritiri”

Argomenti discussi: Continuano i colloqui trilaterali ad Abu Dhabi . Xi ha sentito Trump: sosteniamo la pace in Ucraina - Zelensky:Conquistare l'Ucraina orientale costerebbe a Mosca 800.000 morti; Ucraina, Mosca: Progressi in negoziati. Trump: Fine guerra vicina; Guerra Ucraina - Russia, le news del 5 febbraio. Witkoff: Trilaterale costruttivo. Zelensky: Prossimo round in Usa; Nucleare: la scadenza del New Start coincide con un intreccio negoziale Usa-Russia.

