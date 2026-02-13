Trump lascia ad al Sharaa la base di al Tanf. Passaggio di testimone in Siria Se vuoi governare un paese devi controllarne i confini e per questo l’avvicendamento con cui ieri la base militare di al Tanf è passata dagli americani alle forze siriane è una specie di inizio di una nuova fase sul fronte strategico nel sud del paese.

Damasco riconquista il campo petrolifero di al Omar. Gli investimenti per ripristinarlo Se vuoi governare un paese devi controllarne i confini e per questo l’avvicendamento con cui ieri la base militare di al Tanf è passata dagli americani alle forze siriane è una specie di investitura di Washington a Damasco come alleato credibile e, soprattutto, sovrano. Questo avamposto nel cuore del deserto alla frontiera con Iraq e Giordania era stato, oltre dieci anni fa, una delle prime basi americane in Siria per combattere l’Isis. Ora gli Stati Uniti si ritirano – non completamente, visto che nel nord resterà un migliaio di uomini e che i raid aerei contro i terroristi continueranno – e passano il testimone a un ex jihadista, Ahmed al Sharaa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Le forze statunitensi hanno lasciato la base di Al-Tanf in Siria e si sono ritirate in Giordania.

