Trump aumenta la pressione sull’Iran | inviata la portaerei Ford in Medio Oriente

Donald Trump ha deciso di inviare la portaerei USS Ford nel Golfo Persico, aumentando così la pressione sull’Iran. La mossa arriva in un momento di tensione crescente tra Washington e Teheran, con il Pentagono che vuole mostrare forza nella regione. La portaerei, una delle più potenti della marina americana, naviga verso le acque strategiche del Medio Oriente, dove si intensificano i rischi di scontri militari. La decisione di Trump, confermata da fonti ufficiali, mira a rafforzare la presenza militare statunitense e a dissuadere eventuali azioni iraniane.

Donald Trump non ha intenzione di lasciare che la partita sul ritorno delle armi nucleari in Iran si concluda a favore dello Stato islamico. Ormai da mesi, circa dall’inizio del suo secondo mandato, il Tycoon continua a ribadire la necessità di portare Teheran al tavolo dei negoziati, per evitare che si riarmi e che possa rappresentare una minaccia per l’Occidente. Lo scorso giugno, a seguito di un mancato accordo e delle pressioni provenienti anche da Israele, gli Stati Uniti hanno preso parte all’attacco congiunto con Tel Aviv contro le presunte infrastrutture nucleari del Paese. Diverse zone del Paese sono state colpite e i centri di approvvigionamento dell’uranio impoverito sono stati distrutti da Tel Aviv e Washington. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’ex presidente Donald Trump ha ordinato l’invio della portaerei USS Ford nel Medio Oriente, rendendola la seconda nave da guerra a essere schierata nella regione in poche settimane.

La portaerei americana Gerald Ford è arrivata nel Golfo Persico, portando una presenza militare più forte e aumentando la pressione su Teheran, che continua a rivendicare il suo diritto a sviluppare un programma nucleare civile.

