Truffatori sull’asse Imperia-Milano Presi tra Rogoredo e Lampugnano

Truffatori sull’asse Imperia-Milano. Presi tra Rogoredo e Lampugnano, la polizia ha smantellato un gruppo organizzato di falsari che operava con ruoli ben definiti, come al solito. I centralinisti, collegati a distanza, coordinavano le operazioni, mentre due uomini in azione tra Liguria e Lombardia si occupavano di mettere a segno le truffe. La fidanzata di uno di loro faceva da autista e da raccordo, portando i soldi rubati a Napoli.

Un gruppo organizzato. Ruoli ben definiti, come al solito. I centralinisti in collegamento a distanza e i due operativi in azione tra Liguria e Lombardia, con la fidanzata di uno di loro a fare prima da autista e poi da raccordo per riunire i bottini destinati a Napoli. E l'azione altrettanto coordinata delle forze dell'ordine per impedire ai truffatori di sparire nel nulla con una refurtiva di 100mila euro, tra alert di auto da fermare e comunicazioni in tempo reale per trovare riscontri a una trama già scritta. Sono le 15.50 di mercoledì. Tre agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, notano una Citroen C3 bianca con tetto rosso parcheggiata in fondo a via Cassinis, accanto all'ingresso della stazione Rogoredo.