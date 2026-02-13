Truffa sventata anziano dalla Liguria a Pavia per tentare di vendere un orologio di marca ma tarocco

Un anziano proveniente dalla Liguria è stato fermato a Pavia mentre tentava di vendere un orologio falso di marca nota. La truffa è stata scoperta grazie all’intervento di un commerciante che ha notato le incongruenze nel prodotto. L’uomo, con l’intento di guadagnare con un orologio tarocco, si era recato appositamente nella città.

Pavia, 13 febbraio 2026 – Era arrivato dalla Liguria per c ercare di vendere un orologio di una famosa marca a un orologiaio di Pavia. Il prodotto, secondo l'anziano di 81 anni doveva valere il viaggio perché sosteneva che la valutazione del prodotto di una famosa marca che intendeva piazzare fosse di 17mila euro, ma i n realtà si trattava di un orologio contraffatto. Tentata truffa a Pavia. La tentata truffa conclusa con una denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri di Pavia, si è svolta mercoledì. E' stato il titolare del negozio al quale si era rivolto, un noto orologiaio, insospettito anche dalla provenienza del venditore, ad allertare il 112, riuscendo a sventare la truffa.