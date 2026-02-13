Truffa da 10 milioni su biglietti e visite guidate tra Louvre e Versailles | nove fermati

Nove persone sono state fermate dalla Polizia francese con l’accusa di aver messo in piedi una truffa da oltre 10 milioni di euro, coinvolgendo biglietti falsi e visite guidate fittizie tra il Louvre e Versailles. La banda, secondo le indagini, aveva creato un sistema per vendere biglietti inesistenti e organizzare visite guidate mai svolte, sfruttando il prestigio dei due musei per attirare clienti ignari. Tra i fermati ci sono anche alcuni operatori di agenzie turistiche, che utilizzavano siti web truccati per attirare clienti e incassare i pagamenti senza offrire i servizi promessi. La truff

Nove persone sono state fermate dalla Polizia francese con l’accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles, con un danno stimato di oltre 10 milioni di euro. A rendere nota la retata avvenuta due giorni fa è stata la Procura di Parigi, svelando una vasta rete illegale che lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Tra coloro che sono stati colpiti dalla misura giudiziaria ci sono anche due dipendenti del museo, almeno una guida turistica e il presunto organizzatore della truffa. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato oltre 957mila euro in contanti e 486mila di diversi conti bancari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Truffa da 10 milioni su biglietti e visite guidate tra Louvre e Versailles: nove fermati Nuovo "colpo" al Louvre, truffa milionaria con biglietti "rincarati" (anche a Versailles) La procura di Parigi ha aperto un’indagine su una truffa milionaria che coinvolge i biglietti dei due musei più famosi di Francia. Louvre, maxi truffa sulla vendita dei biglietti: 9 arresti. “Danni per 10 milioni” A Parigi, la polizia ha arrestato nove persone coinvolte in una grande truffa sui biglietti del Louvre e di Versailles. Contenuti correlati Argomenti discussi: La mente del commercialista nullatenente dietro alla maxi truffa da 77 milioni a Venezia; Louvre, maxi truffa biglietti: 9 arresti e 10 milioni di danni; Truffa dell’oro da 90 milioni di euro: oltre 25 le vittime lodigiane e sudmilanesi; Nuovo colpo al Louvre, truffa milionaria con biglietti rincarati (anche a Versailles). Louvre, 9 arresti e 10 milioni di danni per una maxi-frode sui bigliettiFermati anche due dipendenti del museo. Coinvolta anche la reggia di Versailles ... msn.com Louvre, maxi truffa sulla vendita dei biglietti: 9 arresti. Danni per 10 milioniFermati anche dipendenti del museo due guide turistiche. Coinvolta anche reggia di Versailles. Ecco come funzionava la frode ... msn.com NanoTV. . #Caserta- Maxi truffa bonus facciate: sequestri per 77milioni anche nel casertano Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Truffa dell’oro da 90 milioni di euro: oltre 25 le vittime lodigiane e sudmilanesi x.com