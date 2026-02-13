' Trofeo Indoor di Tiro con l' Arco - Città di Cascina' | al via 140 partecipanti

La Polisportiva Arcieri Cascinesi ha aperto le iscrizioni alla 42ª edizione del Trofeo Indoor di Tiro con l’Arco - Città di Cascina, che si svolgerà nel fine settimana presso il palazzetto dello sport locale con oltre 140 concorrenti iscritti.

Il 'Trofeo Indoor di Tiro con l'Arco - Città di Cascina' è giunto alla sua 42ª edizione grazie all'organizzazione della Polisportiva Arcieri Cascinesi. La gara si svolgerà su tre turni a partire da domani, sabato pomeriggio, proseguendo poi per tutta la giornata di domenica. Al termine dei tre turni di gara, verrà stilata la classifica completa e avrà luogo la premiazione, alla presenza anche delle autorità cascinesi. Sono circa 140 gli atleti presenti, molti del territorio, tanti altri da tutta la Toscana e alcuni provenienti da fuori regione (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania).🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su trofeo indoor

A Rio de Janeiro si sono aperti i ranking round del quarto appuntamento delle Indoor World Series di tiro con l’arco.

A Rio de Janeiro si sono conclusi gli incontri delle Indoor World Series di tiro con l’arco, con Ellison e Sliachticas Caetano protagonisti di una festa memorabile.

Ultime notizie su trofeo indoor

Argomenti discussi: Tiro con l’arco: al trofeo indoor Città di Riva ottimi risultati per la squadra di casa; Nuova Virtus Crema protagonista al trofeo Lanzi. Davide Giossi terzo al cross di Lissone; XArco si mette in gioco per la comunità: dai patti di collaborazione al coinvolgimento dei giovani; Tiro con l’arco, Sophia Ierna stacca il pass per i campionati italiani indoor.

Al PalaRavizza il trofeo di tiro con l’arco indoorIl tiro con l’arco fa il suo esordio al PalaRavizza di Pavia. Gli Arcieri Minerva Pavia, col patrocinio del settore sport del Comune di Pavia, organizzano l’undicesima edizione del Trofeo Indoor tra ... laprovinciapavese.gelocal.it

Tiro con l’arco, Sophia Ierna stacca il pass per i campionati italiani indoorLa giovane atleta melillese Sophia Ierna centra un altro importante traguardo sportivo conquistando la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco 2026, in programma a Roma dal 26 ... siracusanews.it

Tiro con l'arco: al trofeo indoor "Città di Riva" ottimi risultati per la squadra di casa - https://labusa.info/tiro-con-larco-al-trofeo-indoor-citta-di-riva-ottimi-risultati-per-la-squadra-di-casa/ - facebook.com facebook

Le gare indoor concludono la grande festa del Trofeo Martoglio alla D’Inverno sul Po tinyurl.com/bddsv8x3 #InvernosulPo #InvernosulPo2026 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #WarmUpYourWinter #dinvernosulpo #dinvernosulpo20 x.com