Tridico M5s spiega l'euro digitale | Così l'Europa non dipende più dagli USA e i cittadini risparmiano

Tridico del Movimento 5 Stelle spiega l’euro digitale, affermando che questa nuova moneta elettronica permetterà all’Europa di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e ai cittadini di risparmiare sui costi delle transazioni. A differenza delle criptovalute private, l’euro digitale sarà introdotto ufficialmente dall’Unione europea entro il 2029, se i lavori continueranno secondo i piani. La differenza sta nel fatto che si tratterà di una moneta centralizzata, gestita dalla Banca centrale europea, e non di un semplice progetto di moneta virtuale.

L'Unione europea si avvicina a una moneta elettronica propria: l'euro digitale, se i lavori procedono come da programma, partirà nel 2029. Il Parlamento europeo ha fatto un passo avanti decisivo con due emendamenti firmati da Pasquale Tridico, del M5s. Tridico ha risposto alle domande di Fanpage.it su questo nuovo strumento e i vantaggi che può portare.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su tridico spiega L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio” L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia. Kate Winslet contro la chirurgia estetica: “Dobbiamo essere vere, l’autostima non dipende dall’aspetto” Kate Winslet si schiera contro la chirurgia estetica, sottolineando l'importanza di accettarsi per come si è. Ultime notizie su tridico spiega Argomenti discussi: Euro digitale, ?Vannacci e la Lega votano contro. Favorevoli i deputati di M5S, Pd, Avs, Forza Italia e Fratelli d'Italia; Euro digitale, via libera dell’Eurocamera: Essenziale per la sovranità Ue; Ok del Parlamento Ue all’euro digitale come strumento essenziale per la sovranità europea nei pagamenti; Euro digitale, ?Vannacci e la Lega votano contro. Favorevoli i deputati di M5S, Pd, Avs, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Euro digitale, Tridico (M5S): Il Parlamento UE sblocca lo stallo: ora si acceleraL'Europarlamentare Pasquale Tridico. Le scuse sono finite, l'Europa deve dotarsi di una moneta digitale pubblica ... sciscianonotizie.it Tridico (M5s), 'reddito e salario minimo per combattere la povertà in Ue'Il Parlamento europeo chiede una distribuzione più equa della ricchezza, un sostegno mirato alle persone più esposte attraverso un reddito minimo, investimenti nei servizi pubblici, un salario minimo ... ansa.it CityNow. . #CicloneHarry, l'analisi del prof. Tridico: 'Non si era mai sentito parlare di cicloni nel #Mediterraneo, adesso si faccia subito la conta dei danni'. L'europarlamentare 5 Stelle spiega come è possibile accedere ai fondi europei - facebook.com facebook