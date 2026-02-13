Tribune vuote altoparlanti muti Il calcio non libera più

Luca Rossi, tifoso di lunga data, racconta come il calcio abbia perso il suo fascino. «Andavo allo stadio da quando sono nato, erano i momenti più belli passati con mio padre. Ora sono più di due anni che non vedo una partita dal vivo». Le tribune sono vuote, gli altoparlanti spenti. Il calcio, che un tempo era una passione condivisa tra amici e famiglie, ora sembra aver smesso di unire.

Palestina 6 ottobre 2023, ultima partita della Lega palestinese. Da allora niente lavoro né sogni Palestina 6 ottobre 2023, ultima partita della Lega palestinese. Da allora niente lavoro né sogni «Andavo allo stadio da quando sono nato, erano i momenti più belli passati con mio padre. Ora sono più di due anni che non vedo una partita dal vivo». Con queste parole Abdulrahman Sider, tredicenne di Hebron, racconta cosa ha significato per lui l’interruzione del campionato di calcio palestinese dopo il 7 ottobre 2023. Era solito guardare ogni partita dello Shabab Al-Khalil, la sua squadra del cuore, sia in casa che in trasferta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tribune vuote, altoparlanti muti. Il calcio non libera più 15 dicembre 1995, il calcio non sarà più lo stesso: la sentenza Bosman e l’inizio di un’era più libera, più ricca e più diseguale Il 15 dicembre 1995, una sentenza del tribunale belga rivoluzionò il calcio mondiale, segnando l’inizio di un’epoca più aperta e competitiva. Lo stadio Benelli si prepara per il 'grande calcio': interventi per un milione di euro su campo e tribune Lo stadio Benelli si appresta a ricevere interventi per un milione di euro, mirati al miglioramento del campo e delle tribune.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.