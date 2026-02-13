Treviso Basket punta su rotazioni e Croswell per un inizio

Treviso Basket punta su rotazioni e Croswell per un inizio. La squadra di coach Cioffi ha deciso di puntare forte su un nuovo modulo di rotazioni e sull’apporto di Croswell, che si è allenato con maggiore intensità rispetto alle ultime settimane, per migliorare l’equilibrio tra i giocatori e rafforzare la difesa. La trasformazione di Nutribullet Treviso è guidata da una revisione strutturale che mira a migliorare l’equilibrio tra minutaggi, ruoli e coesione difensiva.

La trasformazione di Nutribullet Treviso è guidata da una revisione strutturale che mira a migliorare l'equilibrio tra minutaggi, ruoli e coesione difensiva, mettendo al centro nuove potenzialità offensive e una gestione delle rotazioni più ampia e flessibile. Il lavoro è finalizzato a consolidare una fisionomia di squadra in grado di competere su più fronti, anche in presenza di infortuni e cambi di roster lungo la stagione. l'obiettivo è estendere le rotazioni dai 8 professionisti a 11 e aumentare gli stranieri da 4 a 6, con ripercussioni non solo sui minuti ma anche sull'organizzazione tattica complessiva.