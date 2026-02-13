Trento batte il Ljubljana 3-1 e si qualifica Lavia segna i primi punti

Trento vince in trasferta contro Ljubljana 3-1 e si assicura l’accesso agli ottavi di Champions League. Lavia apre le marcature e contribuisce alla vittoria della squadra italiana, che ha dominato il match e conquistato i primi punti della stagione in Europa.

Trentino Itas chiude la pratica qualificazione agli ottavi di Champions League imponendosi in trasferta contro l'Ach Volley Ljubljana a Lubiana. Il successo, arrivato in quattro set, arriva accompagnato dal ritorno in campo di Lavia, che mette a referto i primissimi punti stagionali in una cornice di partita intensa e controllata. La formazione guidata da Mendez tiene il ritmo fin dall'avvio, rispondendo alle reazioni locali con una gestione efficace del gioco. La trentina iniziale resta invariata rispetto all'ultimo weekend, confermando lo starting six che ha sostenuto la Final Four di Coppa Italia: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Bristot e Ramon schiacciatori, Flavio e Torwie centrali, Laurenzano libero.

