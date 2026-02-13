Treni per oltre un mese in funzione solo otto binari a Brignole

A Genova, i treni che arrivano o partono da Brignole circolano da oltre un mese su soli otto binari, mentre proseguono i lavori di ampliamento della rete ferroviaria. La causa principale è il sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Principe e Brignole, parte del progetto del nuovo nodo di Genova, che ha temporaneamente ridotto la capacità di accesso alla stazione. Un dettaglio che rende ancora più evidente il disagio quotidiano di pendolari e viaggiatori.

Proseguono gli interventi di realizzazione del progetto unico terzo valiconodo di Genova, in particolare del sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Principe e Brignole. Inoltre, il treno Frecciabianca 8605 e il treno Frecciargento 8551 da Genova Principe a Roma Termini subiranno modifiche di orario, anche con anticipi delle partenze, e allungamento dei tempi di viaggio. Il treno 8551 subirà gli impatti descritti dal giorno 2 marzo. È possibile consultare la sezione infomobilità su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 892021 e rivolgersi al personale di stazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito rfi.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lunedì sera, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, si è verificato un episodio pericoloso a Malegno, nelle vicinanze del passaggio a livello del Lanico.

A Firenze, treni bloccati a causa di un incidente sui binari, con una persona investita.

Doppia E436 per Modane, DB Cargo e Lis E464! Transiti interessanti a Genova Brignole!

Pendolari, rincasare adesso è un’impresa: i treni fermano solo a VogheraLe stazioni di Bressana e Lungavilla sono state tagliate fuori Anche gli studenti arrivano in Oltrepo con un’ora di ritardo ... laprovinciapavese.gelocal.it

Video simulazione traffico stradale e ferroviario sul Ponte. Grazie all’opera, risparmio medio 1 ora veicoli, 1,5 ore camion e 2 ore treni (oltre al passaggio dei treni AV/AC, non possibile con traghetto). Tante altre opere costano di più e fanno risparmiare meno. - facebook.com facebook

Due treni deragliano ad Adamuz: 39 morti e oltre 120 feriti. Gli investigatori valutano l’ipotesi di un giunto saltato sulla linea AV rinnovata nel 2025 x.com