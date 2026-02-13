Treni per due mesi il Frecciargento fermerà anche a Chiavari

A causa dei lavori sulla linea tirrenica, il treno Frecciargento 8551 fermerà a Chiavari per due mesi. La modifica durerà dal 2 marzo al 30 aprile e coinvolgerà un cambiamento temporaneo nella fermata del convoglio, che normalmente non si ferma in questa stazione.

Per tutta la durata dei lavori infrastrutturali sulla linea tirrenica, previsti dal 2 marzo al 30 aprile, il Frecciargento 8551 fermerà a Chiavari. È solo una delle novità, insieme alla reintroduzione della fermata di Sarzana per il Frecciarossa 8623, inserimento anche di Massa Centro per il Frecciargento 8551,?possibilità di utilizzare il Frecciargento 8551 con Carta Tuttotreno, ottenute dalla Regione, attraverso l'assessore ai Trasporti Marco Scajola. A seguire l'assessore Scajola ha avuto una serie di contatti telefonici con i vertici aziendali, in particolare con il settore alta velocità, che hanno portato ad adottare, fin da subito, quanto sopra.🔗 Leggi su Genovatoday.it

A partire da ora, due treni Frecciargento tra Genova e Roma sono stati soppressi per lavori di manutenzione straordinaria, causando possibili disagi e ritardi anche su altri collegamenti come Intercity e Regionali.

Dal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne.

