Treni, caccia ai sabotatori. Bottiglia sospetta vicino ai cavi bruciati È caccia ai sabotatori che l’altra notte hanno manomesso la linea ferroviaria delle Olimpiadi. Al momento nessuno ha rivendicato l’attentato incendiario compiuto lungo la linea ferroviaria Lecco-Sondrio, tra le stazioni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario. Durante i rilievi, gli agenti hanno trovato una bottiglia vuota con tracce di liquido infiammabile vicino ai cavi danneggiati, un dettaglio che potrebbe aiutare a identificare i responsabili.

È caccia ai sabotatori che l'altra notte hanno manomesso la linea ferroviaria delle Olimpiadi. Al momento nessuno ha rivendicato l'attentato incendiario compiuto lungo la linea ferroviaria Lecco-Sondrio, tra le stazione di Abbadia Lariana e Mandello del Lario. È stato quindi aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti con l'accusa di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Le indagini sono coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Lecco in collaborazione con i colleghi della Dda di Milano, la Direzione distrettuale antimafia, specializzati anche in antiterrorismo.