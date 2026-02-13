Tremonti | Il libro di Vannacci mi sembra opera dei russi Servirebbe Umberto Eco

Giulio Tremonti ha espresso dubbi sul libro di Vannacci, definendolo “opera dei russi” e suggerendo che “servirebbe Umberto Eco” per comprenderlo meglio, commentando così la controversa popolarità del generale e il ruolo del testo “Il Mondo al Contrario” che lo ha portato alla ribalta.

Ascoltate cosa pensa Giulio Tremonti di Vannacci, “il De Gaulle alla Scilipoti”. Professore, che idea si è fatto del generale? “Innanzitutto mi chiederei chi ha scritto il libro il “Mondo al Contrario”, il testo che lo ha portato alla ribalta, che ci ha fatto scoprire il generale”. Chi lo ha scritto? “Leggete bene i capitoli, ogni capitolo ha un mano diversa, uno stile diverso”. Cosa significa? “Che è un prodotto assemblato anche perché, mi creda, un generale difficilmente ha tempo di scrivere libri. Il libro è un prodotto”. Il prodotto di chi? “Ho come l’impressione che sia un prodotto dei russi e basterebbe chiedere a un linguista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Le sue pagine stanno facendo discutere.

