Tre medici dell’Asl di Arezzo sono partiti ieri per Gaza, dove stanno affrontando le conseguenze del conflitto tra Israele e Hamas. La missione umanitaria nasce dalla necessità di assistere le popolazioni colpite, portando soccorso in un’area devastata dai bombardamenti e dalla crisi sanitaria. Un dettaglio che rende unica questa operazione è la presenza di uno dei medici, specializzato in chirurgia pediatrica, che si è offerto di rimanere a lungo anche oltre il termine previsto.

Anche Arezzo ha dato un contributo diretto a una delle più delicate operazioni umanitarie delle ultime settimane. Tre professionisti dell’Asl hanno infatti preso parte alla missione di evacuazione medica che ha portato in Italia 26 pazienti e 91 familiari dalla Striscia di Gaza. Si tratta di Claudio Poggioni, medico del Pronto soccorso dell’ospedale del Valdarno e del 118 di Arezzo, e degli infermieri Luca Ciampi e Alessia Ciampelli, entrambi in servizio alla Centrale 118 aretina. I tre hanno fatto parte del team dell’operazione coordinata dalla centrale remota operazioni soccorso sanitario, partita l’8 febbraio per Eilat con tre aerei dell’Aeronautica militare e rientrata in Italia nella notte tra il 9 e il 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre medici Asl in missione umanitaria a Gaza: "Immagini e voci che resteranno impresse"

Due volontari delle Misericordie Fiorentine sono partiti ieri mattina per Gaza a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare italiana, in una missione umanitaria di protezione sanitaria.

La situazione a Gaza resta critica, anche con una tregua in vigore.

