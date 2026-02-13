Tre fratelli riminesi cancellano il cognome imbarazzante | ‘Era un peso ora siamo Muratori’

Tre fratelli di Rimini hanno deciso di eliminare il loro vecchio cognome, considerato imbarazzante, perché sentivano che li limitava. La famiglia Muratori si era stancata di portare un nome che associavano a un passato difficile e hanno presentato richiesta alla Prefettura. La procedura richiede una motivazione valida e spesso si scontra con controlli e valutazioni approfondite.

In Italia cambiare cognome è possibile, ma non sempre scontato. La legge consente la richiesta alla Prefettura, ma ogni domanda deve essere motivata e verificata: non sempre arriva il via libera. Ci sono motivazioni di vario tipo: figli di criminali che vogliono “cancellare” il legame con la famiglia, bambini con padri assenti o genitori abusivi, e persino chi considera il cognome paterno motivo di vergogna o perché è imbarazzante. Un caso concreto arriva da Rimini, dove tre fratelli hanno ottenuto di sostituire il cognome del padre Bocchini con quello della madre: Muratori. La decisione, raccontata dall’avvocato Cinzia Novelli, ha avuto un percorso lungo, ma alla fine ha restituito ai ragazzi la serenità persa per anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tre fratelli riminesi cancellano il cognome imbarazzante: ‘Era un peso, ora siamo Muratori’ Cognome imbarazzante per i tre fratelli "Bocchini", ottenuto il via libera per cambiarlo in "Muratori" I fratelli Bocchini hanno deciso di cambiare il loro cognome a causa di una reputazione imbarazzante legata a questa famiglia. Tre fratelli ottengono il cambio di cognome: “Per loro era imbarazzante, troppe prese in giro” Tre fratelli di Rimini hanno fatto richiesta e ottenuto dalla Prefettura il cambio del cognome. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Chiamarsi Bocchini era diventato un incubo: tre fratelli ottengono il cognome della madre. Cognome imbarazzante per i tre fratelli Bocchini, ottenuto il via libera per cambiarlo in MuratoriTre fratelli di Rimini cambiano cognome paterno Bocchini con quello della madre Muratori. Il padre non si è opposto. Come si cambia cognome in Italia ... virgilio.it Tre fratelli ottengono il cambio di cognome: Per loro era imbarazzante, troppe prese in giroTre ragazzi riminesi hanno chiesto e ottenuto dalla Prefettura il cambio di cognome, passando da quello paterno a quello materno ... fanpage.it Il cognome diventa motivo di disagio: tre fratelli lo cambiano - facebook.com facebook A Rimini tre fratelli hanno ottenuto il cambio del cognome paterno dopo anni di prese in giro #cognomi x.com