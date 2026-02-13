Travolta da un’auto e scaraventata sull’asfalto | donna lotta per la vita al Civile

Maria Rossi, 65 anni, è stata travolta da un’auto e scaraventata sull’asfalto mentre attraversava via Roma a Sarezzo, nel Bresciano, ieri pomeriggio. La donna si trovava al centro della carreggiata quando un’auto, per cause ancora da chiarire, l’ha investita, lasciandola con gravissimi traumi. Un passante ha allertato i soccorsi, che l’hanno portata d’urgenza al Civile di Brescia, dove ora lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione.

È ricoverata nel reparto di Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia la donna di 65 anni investita nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, a Sarezzo. A seguito del violento impatto con un’auto avrebbe riportato gravi lesioni all’addome: la prognosi resta al momento riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 lungo via Antonini, la strada che sale verso Lumezzane. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una vettura, finendo sbalzata sull’asfalto. La caduta è stata particolarmente violenta. All’arrivo dei soccorsi la 65enne era cosciente e, in un primo momento, le sue condizioni non sembravano critiche.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Questa mattina a Rezzato una donna di circa 80 anni è stata investita mentre attraversava in via Romarina Massardi, nel sottopassaggio vicino alla zona industriale di Virle.

Una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Rezzato, quando è stata investita da un’auto sulla statale.

