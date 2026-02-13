I sindacati del settore aereo hanno confermato gli scioperi previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo, motivando le agitazioni con le proteste contro le condizioni di lavoro e le nuove normative sulla sicurezza. Matteo Salvini ha definito le agitazioni “anti-italiani” e oggi al ministero si tiene un incontro tra rappresentanti sindacali e autorità per cercare di trovare una soluzione.

Gli scioperi nel trasporto aereo del 16 febbraio e del 7 marzo sono per ora confermati. Nonostante l’invito del Garante, rafforzato dalla richiesta del ministro ai Trasporti Matteo Salvini, a spostare le proteste in date che non si sovrappongano con le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano-Cortina, i sindacati tengono il punto. Rinfocolando così lo scontro con il vicepremier e leader della Lega, che taccia i rappresentanti dei lavoratori di essere “anti-italiani” e si prepara a rispondere “con forza”. La decisione finale arriverà all’esito del tavolo al ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dove i sindacati sono stati convocati per le 10. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Trasporto aereo, i sindacati confermano gli scioperi. Salvini: anti-italiani. Oggi incontro al ministero

I sindacati hanno confermato gli scioperi nel settore aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo.

Le sigle sindacali dei trasporti annunciano scioperi nel settore aereo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

