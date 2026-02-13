Trapianto sbagliato a bimbo 2 anni Corsa per la vita ispettori in ospedale

Un bambino di due anni ha subito un trapianto di cuore sbagliato a Napoli, e ora i medici cercano di salvargli la vita. La mamma del piccolo ha scoperto l’errore solo dopo aver visto il suo bambino molto debilitato e con difficoltà a respirare. Nel frattempo, gli ispettori sono entrati in ospedale per verificare cosa sia successo. Il bambino, che ora è in condizioni critiche, è stato inserito nella lista dei trapianti più urgenti.

Un bambino di due anni non è sopravvissuto al trapianto di cuore avvenuto all'ospedale Monaldi, dopo che il procedimento si è interrotto in modo inaspettato. Trapianto di cuore sbagliato a bimbo, indagati sei medici: l'errore di conservazione e l'operazione effettuata lo stesso. Trapianto di cuore sbagliato, per il Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile: Monaldi di parere opposto. La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato. Bimbo in condizioni stabili ma gravissime. Oggi nuova valutazione del Monaldi. La mamma si rivolge a un medico del Niguarda: Chiedo aiuto anche al Papa.