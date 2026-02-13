Maria Esposito, madre di un bambino di appena due anni, si aggrappa alla speranza mentre il suo bambino, ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, lotta per la vita dopo un trapianto di cuore che non ha dato i risultati attesi.

"> Un piccolo di soli due anni, attualmente ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli, si trova in una situazione di emergenza dopo un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato. La famiglia è profondamente preoccupata poiché l’organo trapiantato non funziona, lasciando i medici a dover ricorrere a un sistema di ossigenazione extracorporea del sangue (ECMO) in attesa di un nuovo trapianto. La testimonianza di una madre in ansia. La madre del piccolo, Patrizia Mercolino, ha condiviso con i giornalisti il suo dolore e la sua frustrazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Trapianto di cuore: la madre teme per la vita del suo bambino

A Perugia, il 1 gennaio 2026, si celebra il successo di un trapianto di cuore eseguito su un bambino di 8 anni.

Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di due anni e mezzo, denuncia che il piccolo, in fin di vita dopo aver ricevuto un cuore

