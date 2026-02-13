Trapianti il professore | Operiamo in urgenza poco tempo per valutare

Renato Romagnoli ha dichiarato che le operazioni di trapianto si svolgono in urgenza perché il tempo per valutare i donatori è molto breve. La scarsità di organi disponibili obbliga i medici a intervenire rapidamente, spesso senza poter fare tutte le verifiche desiderate. A Torino, i chirurghi devono agire in fretta per salvare le vite dei pazienti in attesa di un cuore o di un fegato.