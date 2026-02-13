Tragico crollo al cantiere Esselunga in via Mariti chiuse le indagini

La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo al cantiere Esselunga di via Mariti, avvenuto due anni fa e costato la vita a un operaio. Il fatto ha causato grande paura tra i residenti e ha portato alla sospensione dei lavori nel sito. La vicenda ha preso una piega definitiva dopo mesi di accertamenti e verifiche tecniche.

FIRENZE – A pochi giorni dal secondo anniversario di una delle ferite più profonde della storia recente di Firenze, la Procura ha messo il punto fermo sulla fase investigativa. È stata chiusa l’inchiesta sul tragico crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024, costato la vita a cinque operai travolti dal cedimento di una trave prefabbricata. Il bilancio finale degli avvisi di conclusione indagine parla chiaro: otto i destinatari dei provvedimenti, tra cui cinque persone fisiche e tre società. La novità più rilevante emersa dalle carte dei pm Alessandra Falcone e Francesco Sottosanti riguarda l’allargamento del raggio d’azione delle responsabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tragico crollo al cantiere Esselunga in via Mariti, chiuse le indagini Approfondimenti su tragico crollo Crollo di via Mariti: chiuse le indagini, salgono a 8 gli indagati La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024 nel cantiere Esselunga, che si è rivelato una tragedia con cinque operai morti e tre feriti. Chiuse le indagini per il crollo nel cantiere di un supermercato che uccise anche un abruzzese: fra gli indagati un'azienda teramana Luigi Coclite, l'abruzzese morto nel crollo di Firenze, ha trovato la sua fine a causa di un cantiere malgestito. Ultime notizie su tragico crollo Argomenti discussi: Crollo di via Mariti, chiusa l’inchiesta: ora gli indagati sono otto; Firenze, strage per il crollo Esselunga, altri tre indagati: Errori e troppa fretta; Crollo della gru di via Genova, al via la perizia per fare piena luce sulla tragedia costata la vita a tre operai; Crollo a Casoria, il dramma degli sfollati: Vogliamo le nostre case. Crollo in cantiere, inchiesta chiusa con 8 indagatiFIRENZE: I fatti due anni fa, il 16 Febbraio 2024. Cinque operai che si trovavano al lavoro quando una trave cedette morirono sotto le macerie ... toscanamedianews.it Crollo Firenze: la Procura chiude l'inchiesta, altri 3 indagati(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo nel cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga ... notizie.tiscali.it La Città metropolitana di Bari segue con attenzione il tragico incidente avvenuto oggi ad Adelfia, dove un'esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. Sul posto sono... Leggi l'articolo - facebook.com facebook #TG2000 - #Formello, crollo muro su una palazzina. Morto 58enne. Sindaco: “Una tragedia” #13febbraio #Maltempo #cronaca #NEWS #TV2000 @tg2000it @vigilidelfuoco @poliziadistato x.com