tragico crollo al cantiere esselunga in via mariti chiuse le indagini

La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sul crollo al cantiere Esselunga di via Mariti, avvenuto due anni fa e costato la vita a un operaio. Il fatto ha causato grande paura tra i residenti e ha portato alla sospensione dei lavori nel sito. La vicenda ha preso una piega definitiva dopo mesi di accertamenti e verifiche tecniche.

FIRENZE – A pochi giorni dal secondo anniversario di una delle ferite più profonde della storia recente di Firenze, la Procura ha messo il punto fermo sulla fase investigativa. È stata chiusa l’inchiesta sul tragico crollo nel cantiere Esselunga di via Mariti, avvenuto il 16 febbraio 2024, costato la vita a cinque operai travolti dal cedimento di una trave prefabbricata. Il bilancio finale degli avvisi di conclusione indagine parla chiaro: otto i destinatari dei provvedimenti, tra cui cinque persone fisiche e tre società. La novità più rilevante emersa dalle carte dei pm Alessandra Falcone e Francesco Sottosanti riguarda l’allargamento del raggio d’azione delle responsabilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

