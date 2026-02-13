Tragedia sfiorata per Wanna Marchi investita da un auto ha rischiato grosso | momenti di terrore

Wanna Marchi, nota opinionista televisiva, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Milano mentre usciva dalla presentazione del suo nuovo libro, *La Verità è Che Io Cucino Così: Qui non si pesa niente*. La causa dell’incidente è stata un’auto che ha investito la donna mentre attraversava la strada, rischiando di finire sotto le ruote. La scena si è svolta davanti a un pubblico di fan e giornalisti, che hanno assistito attoniti alla scena di paura.

Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in un incubo. Proprio nelle ore in cui usciva il suo nuovo libro, La Verità è Che Io Cucino Così: Qui non si pesa niente: l'unica misura è l'amore, Wanna Marchi è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Milano. L'ex regina delle televendite è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Ricordo, vivendo momenti di grande paura che ha poi deciso di condividere in prima persona sui social. Wanna Marchi investita: il racconto drammatico. Collegandosi in diretta su Instagram, Marchi ha mostrato le ferite e raccontato quanto accaduto durante la consueta passeggiata con la sua cagnolina Charlotte.