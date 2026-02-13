Traffico Roma del 13-02-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma si è intensificato il 13 febbraio 2026 alle 19:30, quando un grave incidente ha costretto la chiusura della via Pontina tra Raccordo Anulare e Tor de' Cenci in direzione Pomezia. La polizia ha chiuso la strada per soccorrere i feriti e rimuovere i mezzi coinvolti, creando lunghe code sul Raccordo Anulare. In particolare, si sono formate congestioni sia sulla carreggiata esterna tra via Aurelia e la Pontina, sia su quella interna tra lo svincolo A24 e la casa. Le auto rallentano anche tra Nomentana e lo svincolo A24

Luceverde Roma ritrovati chiusa per un grave incidente la via Pontina tra Raccordo Anulare e Tor de' Cenci direzione Pomezia ed a seguito di questa chiusura si sono formati code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la via Aurelia e la Pontina è in interna proprio all'altezza della Pontina code ma per traffico lungo le due carreggiate del raccordo tra lo svincolo A24 e la casa ed ancora sul raccordo anulare fila in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi proseguendo tra la Nomentana e lo svincolo A24 trafficata anche la tangenziale est code verso San Giovanni da Corso di Francia da Salaria e poi direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria manifestazione di protesta in centro il corteo partito da Piazza Vittorio Emanuele sta raggiungendo Piazza della Repubblica chiusura delle strade interessate dal passaggio del corteo deviazioni anche per le linee bus della zona maggiori dettagli su questa ed altre notizie sul sito punto.

