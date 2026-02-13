Traffico Roma del 13-02-2026 ore 18 | 30

La via Pontina è stata chiusa per un incidente, causando lunghe code sulla strada. La chiusura si trova tra il raccordo anulare e Tor de' Cenci in direzione Pomezia. Un tamponamento avvenuto poco prima ha bloccato il traffico, creando disagi per chi percorre quella zona. Sul raccordo anulare, traffico intenso si registra tra la Salaria e l’A24, con rallentamenti tra la Nomentana e lo svincolo Roma Sud. Anche in carreggiata esterna, ci sono code tra Roma Fiumicino e la Pontina, e tra l’Appia e la Casilina. I lavori in provincia di Frosinone

luce verde Lazio trovate chiusa per incidente la via Pontina tra il raccordo anulare Tor de' Cenci direzione Pomezia Dopo un incidente ancora code sulla A1 Roma Napoli alla diramazione Roma Sud Colleferro verso Napoli trafficato in queste ore il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra la cassiera Salaria e poi proseguendo tra la Nomentana e lo svincolo A24 e tra la p e la Pontina stessa situazione lungo la carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Pontina e poi tra l'appia la Casilina prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale