Traffico Roma del 13-02-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma si è complicato oggi a causa di diversi incidenti e manifestazioni. Alle 16:30, un incidente su via Salaria all’altezza di Piazza Priscilla ha causato code e rallentamenti. Poco più tardi, sulla via Cassia, sia in direzione centro che verso il raccordo, si sono formate lunghe file vicino a via di Grottarossa. Tra le 17 e le 20, un corteo in centro ha rallentato la circolazione tra Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza della Repubblica, con deviazioni anche per le linee di bus della zona rossa fino a domenica. Inoltre, via dei Fori Imperiali è

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente con disagi traffico su via Salaria altezza Piazza Priscilla è sempre per incidente code su via Cassia nei due sensi di marcia nei pressi di via di Grottarossa altro incidente sulla Pontina code nelle due direzioni altezza raccordo anulare dalle 17 alle 20 il corteo in centro tra Piazza Vittorio Emanuele II Piazza del planetario attraversando tra le altre via Cavour Piazza dei Cinquecento Viale Enrico de Nicola e Piazza della Repubblica già dalle 16 momentanea chiusura delle strade interessate dalla manifestazione dalle 17 deviazioni anche per le linee bus della zona rossa fino al 16 febbraio e il monitoraggio sulle alberature di via dei Fori Imperiali chiusa sia per i veicoli sia per i pedoni tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate diverse linee buste di mentre fino a domenica 15 febbraio per lavori di riqualificazione al Parco del Celio e per La Manutenzione del verde su via Prenestina modificato il servizio della rete tranviaria per le linee 358 14:19