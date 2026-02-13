Roma, alle 11:30 del 13 febbraio 2026, registra un traffico intenso nel centro storico a causa di un corteo che si muove da Piazza Vittoria verso il Planetario. Il motivo dello sciopero è legato alle proteste in corso contro le politiche urbane e i tagli ai servizi pubblici. Il corteo, che partirà alle 17, attraverserà via Cavour e Piazza della Repubblica, provocando rallentamenti e deviazioni per 25 linee di trasporto pubblico. Questa sera, inoltre, è atteso un altro corteo da Piazza Indipendenza a Piazza Barberini, con circa 2.500 partecipanti, che potrebbe causare ulteriori dis

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da Piazza Vittoria Piazza planetario Questo è il percorso del corteo che oggi pomeriggio si muoverà in centro e che toccherà tra le altre anche via Cavour e Piazza della Repubblica dalle 17 saranno possibili rallentamenti e deviazioni per 25 linee di trasporto pubblico sempre in centro ma domani altro corteo da piazza Indipendenza piazza Barberini sono attese 2500 persone dalle 14:30 saranno possibili sto per 26 linee bussa quello in arrivo sarà l'ultimo weekend di carnevale diversi gli appuntamenti con carri e maschere in città che comporteranno modifiche anche per il trasporto pubblico sfilate sono in programma al Trullo alla Garbatella Monti Tiburtini a Tor Sapienza a Corcolle e a Casalbertone tutte le deviazioni sono consultabili in dettaglio su Roma punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-02-2026 ore 11:30

Approfondimenti su traffico roma

Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità.

Alle 11:30 di questa mattina, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone.

Rosetta Cutolo La Regina della NCO | Docufilm Storia Vera

Ultime notizie su traffico roma

Argomenti discussi: Traffico Roma del 13-02-2026 ore 08:30; Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei record; Chiusura al traffico di via Sauro per interventi di sostituzione della rete dell’acquedotto - 13 e 16 febbraio; Maltempo a Roma: sottopassi allagati e strade chiuse.

Traffico Roma del 13-02-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati Come di consueto con l'avanzare della mattinata il volume di traffico sulla capitale è netto aumento con i tipici ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 13-02-2026 ore 09:30Luceverde Lazio me trovati rallentamenti per lavori sulla via Salaria tra sigillo e posta nelle due direzioni si transita senso unico alternato ancora per ... romadailynews.it

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com

Incidente sulla Caserta–Roma, traffico in tilt prima dell’uscita di Mercato San Severino Grave incidente stradale sulla Caserta–Roma, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, mentre - facebook.com facebook