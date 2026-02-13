Traffico Roma del 13-02-2026 ore 11 | 30

Roma, alle 11:30 del 13 febbraio 2026, registra un traffico intenso nel centro storico a causa di un corteo che si muove da Piazza Vittoria verso il Planetario. Il motivo dello sciopero è legato alle proteste in corso contro le politiche urbane e i tagli ai servizi pubblici. Il corteo, che partirà alle 17, attraverserà via Cavour e Piazza della Repubblica, provocando rallentamenti e deviazioni per 25 linee di trasporto pubblico. Questa sera, inoltre, è atteso un altro corteo da Piazza Indipendenza a Piazza Barberini, con circa 2.500 partecipanti, che potrebbe causare ulteriori dis

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità da Piazza Vittoria Piazza planetario Questo è il percorso del corteo che oggi pomeriggio si muoverà in centro e che toccherà tra le altre anche via Cavour e Piazza della Repubblica dalle 17 saranno possibili rallentamenti e deviazioni per 25 linee di trasporto pubblico sempre in centro ma domani altro corteo da piazza Indipendenza piazza Barberini sono attese 2500 persone dalle 14:30 saranno possibili sto per 26 linee bussa quello in arrivo sarà l'ultimo weekend di carnevale diversi gli appuntamenti con carri e maschere in città che comporteranno modifiche anche per il trasporto pubblico sfilate sono in programma al Trullo alla Garbatella Monti Tiburtini a Tor Sapienza a Corcolle e a Casalbertone tutte le deviazioni sono consultabili in dettaglio su Roma punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

