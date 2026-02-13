Traffico Roma del 13-02-2026 ore 08 | 30

Luca, alla guida di un camion, si trova attualmente bloccato nel traffico sulla Roma- Napoli in carreggiata interna, tra il Grande Raccordo Anulare e la via Appia, a causa di un incidente che ha causato una lunga coda. La situazione si aggrava con rallentamenti anche sul tratto urbano dell'A24, tra via Togliatti e la tangenziale est, dove sono presenti code e traffico intenso. La congestione coinvolge anche la zona di via Salaria, dalla zona dell’aeroporto dell’Urbe fino alla tangenziale, e sulla Flaminia, con veicoli in coda verso il centro. Nel cuore della mattinata, il traff

Luceverde Roma Bentrovati Come di consueto con l'avanzare della mattinata il volume di traffico sulla capitale è netto aumento con i tipici rallentamenti dovuti a chi si sposta verso la città partiamo da grande raccordo anulare in carreggiata interna si sta in fila dalla Roma Napoli la via Appia per traffico intenso dilazione che dica anche sul tratto Urbano della A24 roma-l'aquila-teramo con code tra via Togliatti la tangenziale est restando in zona sulla stessa tangenziale est ci siamo rallentamenti e code tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione stadio spostandoci a nord la via Salaria congestionata dall' aeroporto dell'Urbe fino la tangenziale mentre sulla Flaminia si sta in coda Grande Raccordo Anulare a via dei Due Ponti primi rallentamenti sul viadotto della Magliana Infine per chi arriva dal litorale o dai quadranti Sud code sulla via del mare e sulla Colombo subito dopo Acilia verso la capitale rallentamenti sulla Pontina da Mostacciano all'Eur E per chiudere file sulla via Appia all'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle