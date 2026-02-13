Traffico Lazio del 13-02-2026 ore 09 | 30
Luca, autista sulla Salaria, si trova in coda tra il sigillo e la posta a causa dei lavori in corso che causano rallentamenti e senso unico alternato. La A24 tra Tivoli e Castel Madama, in direzione L’Aquila, presenta ancora code e prudenza, mentre sulla Diramazione Roma Sud si registrano rallentamenti a causa di un incidente tra Torrenova e il raccordo in direzione di Roma. A Roma, il traffico sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare resta intenso, con rallentamenti dalla Casilina fino alla Tiburtina. Per i danni del maltempo, la circolazione dei treni sulla linea Roma-C
Luceverde Lazio me trovati rallentamenti per lavori sulla via Salaria tra sigillo e posta nelle due direzioni si transita senso unico alternato ancora per lavori e rallentamenti sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Tivoli e Castel Madama verso L'Aquila prudenza nel percorrere la diramazione Roma Sud per un incidente tra Torrenova e il raccordo in direzione di Roma a Roma ancora intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare concludi dalla Casilina alla Tiburtina e a seguito dei danni causati dal maltempo la circolazione dei treni e ancora rallentata sulla linea Roma Civitavecchia tra Santa Severa Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare maggiori tempi di percorrenza da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30
Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.
Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30
Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.
A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// - facebook.com facebook