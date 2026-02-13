Luca, autista sulla Salaria, si trova in coda tra il sigillo e la posta a causa dei lavori in corso che causano rallentamenti e senso unico alternato. La A24 tra Tivoli e Castel Madama, in direzione L’Aquila, presenta ancora code e prudenza, mentre sulla Diramazione Roma Sud si registrano rallentamenti a causa di un incidente tra Torrenova e il raccordo in direzione di Roma. A Roma, il traffico sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare resta intenso, con rallentamenti dalla Casilina fino alla Tiburtina. Per i danni del maltempo, la circolazione dei treni sulla linea Roma-C

Luceverde Lazio me trovati rallentamenti per lavori sulla via Salaria tra sigillo e posta nelle due direzioni si transita senso unico alternato ancora per lavori e rallentamenti sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Tivoli e Castel Madama verso L'Aquila prudenza nel percorrere la diramazione Roma Sud per un incidente tra Torrenova e il raccordo in direzione di Roma a Roma ancora intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare concludi dalla Casilina alla Tiburtina e a seguito dei danni causati dal maltempo la circolazione dei treni e ancora rallentata sulla linea Roma Civitavecchia tra Santa Severa Civitavecchia i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni e registrare maggiori tempi di percorrenza da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-02-2026 ore 09:30

Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia.

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// - facebook.com facebook