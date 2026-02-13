Tra amore e inganni, il cast presta il trailer: un ritorno alla rom-com classica Dalla regista di Marry Me, Kat Coiro, ecco una rom-com classica per il grande schermo, girata quasi interamente in Toscana.

Dalla regista di Marry Me, Kat Coiro, ecco una rom-com classica per il grande schermo, girata quasi interamente in Toscana. Nel cast Halle Bailey, Regé-Jean Page, Isabella Ferrari. Dall'11 giugno al cinema con Universal Pictures. Arriverà nelle sale con Universal l'11 giugno 2026, You, Me and Tuscany, con il titolo italiano di Tra Amore e inganni. Anticipato dal trailer italiano uscito il 12 febbraio, il film diretto da Kat Coiro si presenta come una commedia romantica dal sapore retrò di quelle classiche senza tempo. Dal produttore Will Packer, lo stesso di blockbuster di successo come Il Viaggio delle ragazze (Girls Trip), la saga de Poliziotto in prova e Think like a man con Kevin Hart, Tra Amore e Inganni ritrova "la Sirenetta" Halle Bailey nei panni di Anna, una giovane donna che ha già rinunciato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tra amore e inganni, il cast presta il trailer: un ritorno alla rom-com classica

