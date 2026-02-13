Tour de la Provence 2026 volata a sorpresa di Tendon Bais chiude sul podio

Arnaud Tendon, ciclista svizzero della Van Rysel Roubaix, ha vinto a sorpresa la prima tappa del Tour de la Provence 2026, una volata finale molto combattuta. La corsa si è conclusa con un arrivo sprint a Saint-Victoret, dopo aver percorso 163 chilometri da Marsiglia. Bais si è piazzato sul podio, dimostrando di essere in buona forma.

Lo svizzero Arnaud Tendon della Van Rysel Roubaix s'impone, a sorpresa, nella prima tappa del Tour de la Provence, Marsiglia-Saint-Victoret di 163 chilometri. L'elvetico batte in volata Mattia Bais, corridore italiano del Team Polti VisitMalta dopo una fuga iniziata nelle prime fasi della corsa. I due, partiti all'attacco nei chilometri iniziali, staccano i compagni di fuga e nel finale riescono a resistere al ritorno del gruppo grazie a quel minimo margine che consente loro di giocarsi il successo. Lo statunitense Luke Lamperti vince la volata del gruppo ed è terzo davanti ai francesi Anthony Turgis della TotalEnergies e Hugo Page della Cofidis.