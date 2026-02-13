Torna la Marcia dell' Amore con la 41esima edizione

La Marcia dell’Amore torna a Pordenone con la sua 41esima edizione, prevista per domenica 15 febbraio 2026, attirando centinaia di camminatori e runner pronti a percorrere i parchi più verdi della città.

La 41esima Marcia dell’Amore porterà domenica 15 febbraio 2026 centinaia di camminatori e runner tra i parchi più verdi di Pordenone, trasformando San Valentino in una festa diffusa di sport, natura e solidarietà. L’appuntamento, non competitivo e aperto a tutte le età, propone due percorsi di 6 e 10 chilometri con partenza alle 9 dal Parco San Valentino e arrivo al Parco Franco Toffolo, nel cuore della città. Organizzata dall’Associazione Comunità San Valentino APS con il patrocinio del Comune di Pordenone, la Marcia dell’Amore festeggia nel 2026 la sua 41ª edizione, confermandosi un classico del calendario cittadino di inizio anno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

L'ultimo dell'anno si apre con la tradizionale Marcia della pace, organizzata dalla diocesi in collaborazione con diverse realtà civili e religiose della città.

