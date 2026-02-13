Torna il Carnevale di Piumazzo due domeniche di carri e allegria

Il Carnevale di Piumazzo riparte dopo due anni di pausa, portando di nuovo colori e allegria nel quartiere. La causa è la voglia di riprendere le tradizioni e riunire la comunità, che si prepara a vivere due domeniche di festeggiamenti. La manifestazione, giunta alla sua 55ª edizione, si svolgerà il 15 e il 22 febbraio, con carri allegorici e tante iniziative per grandi e piccini. Un appuntamento atteso, che promette di riempire le strade di musica e divertimento.

Il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo torna per la sua 55ª edizione con due giornate di festa in programma domenica 15 e domenica 22 febbraio. L'evento, che rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità, animerà le strade del paese con la sfilata dei carri allegorici, accompagnata da musica, animazione e intrattenimento per tutte le età. A partire dalle 14:15 di entrambe le domeniche, i carri sfileranno lungo le arterie della frazione, coinvolgendo il pubblico con il tradizionale lancio di caramelle e gadget. Alla conduzione dell'evento saranno Sonny & Ellen. Non mancheranno stand gastronomici con gnocco fritto e un'area con giostre per il divertimento di grandi e piccoli.🔗 Leggi su Modenatoday.it

La città si prepara a vivere il Carnevale 2026 come una grande festa diffusa.

A Fiumicino, il Carnevale AMare ritorna con la sua 36ª edizione, offrendo due domeniche di eventi e una sfilata tradizionale.

