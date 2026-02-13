Torcia olimpica rubata a Fiames la polizia la ritrova | Goliardata di un gruppo di atleti I responsabili confessano

La polizia ha recuperato la torcia olimpica rubata a Fiames, perché alcuni atleti l’avevano portata via come una burla. La vicenda è nata da una goliardata tra amici durante i preparativi delle Olimpiadi. I responsabili, un gruppo di giovani, si sono poi autodenunciati, spiegando di aver fatto uno scherzo senza pensare alle conseguenze. La torcia, che era scomparsa nel pomeriggio, è stata trovata nascosta in un cespuglio vicino al villaggio.

