Torcia olimpica rubata a Fiames la polizia la ritrova | Goliardata di un gruppo di atleti I responsabili confessano

La polizia ha recuperato la torcia olimpica rubata a Fiames, perché alcuni atleti l’avevano portata via come una burla. La vicenda è nata da una goliardata tra amici durante i preparativi delle Olimpiadi. I responsabili, un gruppo di giovani, si sono poi autodenunciati, spiegando di aver fatto uno scherzo senza pensare alle conseguenze. La torcia, che era scomparsa nel pomeriggio, è stata trovata nascosta in un cespuglio vicino al villaggio.
CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Mistero risolto. Nell'arco di poche ore la copia della torcia olimpica rubata dal Villaggio olimpico di Fiames, a Cortina, è stata ritrovata dalla polizia. Il furto sarebbe stato un atto goliardico commesso da alcuni atleti. Il ritrovamento La copia della fiaccola era esposta nell'area mensa del villaggio, dove è rimasta fino a mercoledì sera. Giovedì, quando a Fiames è arrivato il presidente Sergio Mattarella per pranzare con gli atleti, il cimelio era sparito. Immediato l'avvio delle indagini per far luce sull'accaduto. La polizia di Stato nell'arco di qualche ora ha ricostruito l'accaduto: si sarebbe trattato di una bravata compiuta da un gruppo di atleti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
