Topo trovato nella pentola della mensa scolastica | allerta in un istituto napoletano

"> Ritrovamento Scioccante in una Scuola di San Paolo Belsito. Un episodio inquietante ha scosso la comunità di San Paolo Belsito, comune in provincia di Napoli, dove un topo morto è stato rinvenuto all’interno di una pentola durante la preparazione del pranzo scolastico. Questo evento ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra genitori e personale scolastico, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alle norme igieniche e alla sicurezza alimentare nelle scuole. La Scoperta del Topo Morto. La situazione è venuta alla luce grazie all’intervento di un’operatrice della società di refezione scolastica, che, durante le operazioni quotidiane di preparazione del pasto, ha notato il roditore all’interno della pentola. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

