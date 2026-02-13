Tomori il prossimo al rinnovo con il Milan Mentre per Bartesaghi …

Tomori sta per firmare il rinnovo con il Milan, con l’accordo che dovrebbe essere ufficializzato entro questa settimana, dopo settimane di trattative intense tra il difensore e il club. Mentre per Bartesaghi, il club sta valutando una proposta di rinnovo, ma ancora non ci sono decisioni definitive, anche se il giocatore si è mostrato disponibile a proseguire la sua avventura rossonera.

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato dei possibili rinnovi in casa Milan. Dopo le firme di Maignan e Saelemaekers il club starebbe continuando il lavoro per blindare altri giocatori rossoneri molto importanti per il presente e il futuro del club. Dalla porta si avanza alla difesa, scrive il quotidiano: la prossima firma di rinnovo per il Milan dovrebbe essere infatti quella di Fikayo Tomori. LEGGI ANCHE: Bomba Pulisic dall'Inghilterra: "Apertura alla Premier League. Il Milan informato che.">>> Il difensore ex Chelsea è legato al Milan con un contratto in scadenza a giugno 2027 e con Massimiliano Allegri l'inglese si pienamente 'ristabilito' tornando a essere uno dei titolari del reparto rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan si muove sul mercato interno e prepara i rinnovi per alcuni giocatori chiave.

Il Milan si muove sul mercato dei rinnovi.

