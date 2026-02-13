Tommaso Giacomel la sprint da dimenticare nei numeri | non esaltante neanche il passo sugli sci

Tommaso Giacomel ha concluso la gara di sprint a Anterselva, dove ha commesso tre errori al poligono, causando una prestazione deludente. La sua posizione finale, 22ª, dimostra come gli errori al tiro abbiano influito negativamente sulla sua corsa, anche se ha mantenuto un passo discreto sugli sci. La sua gara si è svolta in un momento difficile, che preoccupa gli allenatori in vista della prossima competizione di pursuit.

Tommaso Giacomel si è classificato 22° nella 10 km sprint maschile di biathlon ad Anterselva, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tre errori al poligono hanno compromesso la prova dell'azzurro, che nella pursuit partirà con 1'43" dalla vetta ed a 1'28" dal podio. L'azzurro, al di là della fallosità al tiro, si è classificato decimo in quanto a prestazione sugli sci, pagando nel complesso 42?9 dal miglior crono, ed analizzando i dato possiamo vedere come sia stato l'ultimo dei tre giri a pesare maggiormente. Non va dimenticato che scontare 3 giri di penalità vuol dire avere nelle gambe 450 metri in più: nel primo giro sesto tempo per l'azzurro, a 3?1 dal miglior crono, nella seconda tornata 12° tempo, a 14?7, infine nel segmento conclusivo 18° riscontro, a 33?3.