Tommaso Giacomel frastornato | Non so cosa dire Prossime gare? Non ho voglia di pensarci

Tommaso Giacomel si sente devastato dopo aver concluso al 22° posto nella sprint di Milano Cortina, a causa di tre errori al poligono che gli hanno impedito di competere per le medaglie. La sua delusione si fa sentire forte, e lui stesso ammette di essere senza parole e di non volersi pensare alle prossime gare. Giacomel, che aveva sperato in un risultato migliore, si ritrova ora a riflettere su quanto accaduto, con il cuore pesante per una prestazione che non ha rispettato le sue aspettative.

Tanta, tantissima la delusione per Tommaso Giacomel. 22° posto nella sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina: tre errori al poligono lo tolgono dalla corsa per le medaglie, anzi in realtà per lui il discorso si chiude già dopo i primi due errori. Una giornata nera, e lui non fa nulla per nasconderlo. Queste le sue parole alla Rai: " Troppo tardi per non abbattermi. Non so cosa dire. Sono molto deluso. 33% bene, il primo giro. Poi da là in poi molto male. Avevo visto ancora prima di partire che i francesi andavano forte, però hanno fatto tutti zero e facendo due alla prima serie ero già tagliato fuori.