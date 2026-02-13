Tombini per infrangere le vetrine | quattro arresti per le spaccate

Quattro uomini sono stati fermati dalla polizia perché sospettati di aver rotto i tombini per entrare nelle vetrine dei negozi e rubare. Durante le indagini, gli agenti hanno scoperto che i sospettati usavano un attrezzo trovato sul posto per sollevare i tombini e poi scassinare le vetrine. Uno di loro è stato sorpreso mentre tentava di scassinare un negozio nel centro della città, lasciando tracce evidenti di danneggiamento.

Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso. Le indagini della polizia di Stato sulle “spaccate” in città, i furti che comportano l’ingresso nei locali derubati distruggendo le vetrine e le porte d'ingresso, hanno permesso agli investigatori di individuare e arrestare quattro persone. La scorsa notte un 38enne e un 31enne, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi a danneggiare la cassa automatica di uno shop h24 per rubarne l’incasso. I due sono stati arrestati e l'esito del processo per direttissima ha decretato per entrambi l'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Due uomini di origine marocchina, di 45 e 47 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Arenzano e Pra' con l'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

