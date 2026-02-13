Tolentino Colosi | Bollette Prometeo senza costi all’Assm

Tolentino, Colosi annuncia che le bollette Prometeo si pagano senza costi all’Assm. Dopo un’interrogazione, il sindaco ha chiarito che i cittadini possono saldare acqua e luce emesse dalla Prometeo con bancomat o carta di debito presso gli sportelli di via San Salvatore 1, senza aggiunte di spese.

"A seguito della mia interrogazione con risposta scritta, il sindaco di Tolentino ha reso noto che è possibile pagare senza alcun aggravio le bollette di acqua e luce emesse dalla Prometeo tramite bancomat o carta di debito agli sportelli dell’ Assm di via San Salvatore 1". A dare l’annuncio è il consigliere di minoranza, capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Pio Colosi. Dallo scorso giugno non è più possibile pagare le bollette Prometeo senza aggravio nella locale filiale del Monte Paschi. "Questo perché, sempre secondo la risposta del sindaco, con l’introduzione della bolletta 2.0 la banca Mps non è più in grado di rendicontare separatamente i pagamenti effettuati dai clienti Prometeo – aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

