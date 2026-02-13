Tirso in piena a Oristano | ponte di Silì chiuso allerta maltempo e piana isolata Danni a Fordongianus

La piena del Tirso ha portato acqua a Oristano, che si ritrova sotto un vero e proprio acquazzone. Il ponte di Silì è stato chiuso per sicurezza, mentre tutta la provincia è in allerta. La piana è rimasta isolata, con strade allagate e danni segnalati a Fordongianus. La situazione resta critica mentre le piogge continuano a cadere intensamente.

Tirso in Piena: Oristano Sotto l’Acqua, Ponte di Silì Chiuso e Allerta per l’Intera Provincia. La piana di Oristano è isolata. L’esondazione del fiume Tirso, causata dal rilascio di acqua dalla diga di Pranu Antoni, ha determinato la chiusura del ponte di Silì nella giornata di giovedì 12 febbraio 2026, paralizzando la viabilità e innescando un’emergenza che coinvolge diverse aree della provincia. La situazione, aggravata dalle previsioni di maltempo, mette a dura prova il territorio e solleva interrogativi sulla gestione delle risorse idriche e sulla prevenzione del rischio. L’Emergenza e la Chiusura del Ponte di Silì.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Oristano Piena Sardegna, maltempo e allagamenti: Tirso in piena, danni nella piana di Oristano e allerta Protezione Civile. La Sardegna si trova sotto la pioggia battente da giorni. Piana di Catania, prima conta dei danni da maltempo: è emergenza La Piana di Catania si trova ad affrontare i primi dati relativi ai danni causati dal maltempo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Oristano Piena Argomenti discussi: Ecco la nuova sala del Paesaggio raddoppiata: il Museo di Cabras amplia i confini della cultura.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.