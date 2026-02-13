Tina e Milo, le mascotte ufficiali dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sono state presentate questa mattina durante una cerimonia nel centro di Milano, per celebrare la loro diversità e simbolizzare la resilienza delle comunità coinvolte.

Tina e Milo sono i protagonisti scelti come mascotte ufficiali dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Questi due simpatici ermellini (nella foto), fratello e sorella, rappresentano non solo la natura e la cultura delle montagne italiane, ma anche valori fondamentali come l’inclusività, la resilienza e l’innovazione. Tina, simbolo delle Olimpiadi, è un ermellino bianco, mentre Milo, rappresentante delle Paralimpiadi, ha il manto marrone e affronta il mondo con la sua forza di volontà, nonostante una zampetta in meno. Questo design “imperfetto” vuole trasmettere il messaggio che la diversità è una risorsa, non un limite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tina e Milo mascotte ’diverse’ per onorare la resilienza

Le mascotte Tina e Milo sono state svelate ufficialmente in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Alla cerimonia di presentazione delle mascotte delle Olimpiadi 2026, i tifosi si sono stretti intorno a Tina e Milo.

